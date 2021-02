Antwerp zet doelman Ortwin De Wolf alsnog op Europese spelerslijst

Antwerp heeft Ortwin De Wolf (23) toegevoegd aan zijn Europese spelerslijst. Dat kon, omdat Jean Butez langdurig geblesseerd is.

De Great Old gaf voor de deadline van begin februari Beiranvand en Butez op als keepers voor de knock-outfase van de Europa League. Aangezien de A-lijst beperkt is tot 21 spelers, werd er van begin dit seizoen al gekozen voor maar twee keepers in plaats van drie. Daarom was de jonge Belg en eigen jeugdproduct Thiam, die op de B-lijst staat, ook steeds derde keeper in de groepsfase en niet Matijas, die als Kroatische nieuwkomer ook niet op de B-lijst kon staan.

Antwerp koos dus voor de knock-outfase opnieuw voor Butez, ook al was die geblesseerd, in de wetenschap dat een doelman bij een langdurige blessure (minstens dertig dagen) nog vervangen kan worden, in dit geval door winteraanwinst De Wolf. Die is dus volgende donderdag speelgerechtigd voor de heenmatch van de 1/16de finales tegen Rangers. Van zodra Butez hersteld is van zijn enkelblessure en weer speelklaar is, kan de Fransman in principe wel opnieuw zijn plaats op de lijst innemen.