Zottegem -

De Beste Bakker van Oost-Vlaanderen kan je bezoeken in Zottegem. Daar heeft Bakkerij Sint-Anna voldoende stemmen verzameld om de overwinning binnen te rijven. Vooral de lekkere pistolets vallen onze juryleden op: “Hij is zeker geslaagd, want een goede pistolet moet vanboven gebarsten zijn.”