Clement maakt zich geen zorgen om verre trip naar Kiev in tijden van corona: “Vliegen met de bubbel is niet gevaarlijker dan de bus”

Charleroi en Kiev op verplaatsing, en dat op vijf dagen tijd: er komt een linke week aan voor Club Brugge. Momenteel is de groep van Clement zo goed als volledig fit, en de coach hoopt dat daar na de trip naar Oekraïne geen verandering in komt. Door nieuwe besmettingen, bijvoorbeeld. “Ik maak me geen zorgen om die reis”, klonk het.

Eder Balanta heeft een beetje last van de kuit, verder heeft Philippe Clement keuze zat voor het tweeluik tegen Charleroi en Kiev. Club Brugge is nog altijd op drie fronten actief en tekende voor tien overwinningen na elkaar. Het leeft op een wolk. “Of er een parallel is met vorig jaar? Neen, het verleden is het verleden”, zegt Clement.

Ook vorig seizoen had Club een straatlengte voorsprong en was het Europees nog actief. Tegen Manchester United werd het uiteindelijk uitgeschakeld. “Succes hangt ook vaak af van de beschikbaarheid van de spelers. Tegen United moesten we Vormer vorig jaar op de bank zetten. Zijn elastiek was eventjes helemaal ten einde”, verwijst Clement naar zijn blessurevrije kern. “Tijdens corona en de eerste lockdown hebben we érg gericht kunnen werken, en dat loont. We hebben momenteel de luxe dat we onze ploeg kunnen kiezen in functie van de wedstrijden. Maar we blijven aandachtig. Neem nu De Ketelaere: sommigen treken grote ogen als hij na een goede match eens op de bank zit. Wij bekijken dat verhaal op lange termijn.”

Siberisch koud

Of de Europa League-match tegen Dinamo Kiev geen extra risico’s oplevert in de vorm van extra coronabesmettingen? Clement denkt van niet. “Als we in onze bubbel reizen, maakt het in principe niet veel uit of we nu het vliegtuig of de bus nemen. In ons hotel komen we ook met niemand anders in contact, dus de risico’s lijken beperkt”, aldus de coach.

Engelse ploegen krijgen momenteel te maken met restricties: zij mogen vaak het land van een Europese tegenstander niet binnen in het kader van de coronacrisis. Zo erg is dat voor Belgische ploegen gelukkig niet. Clement piekert meer over de omstandigheden in Kiev: het gaat er steenhard vriezen met temperaturen tussen -10 en -20 graden ’s nachts. “Maar op dat vlak hebben we ons best gedaan in België de laatste dagen”, lacht hij. “Het was alweer Siberisch koud op training. We zullen zien hoe mijn spelers alles verteerd hebben over een week na de matchen tegen Charleroi en Kiev. Gelukkig zit er nog voldoende tijd tussen beide matchen.”

En ondertussen wil Club z’n voorsprong in België gewoon nog groter maken. Om daarna een eerste stap te zetten richting 1/8ste finale van de Europa League. “Ik hoop dat mijn spelers niet bezig zijn met de verschillende competities. En dat ze gewoon match per match denken. Want anders maken ze keuzes voor zichzelf, en dat is niet goed”, gaf Clement nog mee.