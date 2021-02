Genk-coach Van den Brom kiest voortaan voor Vandevoordt als eerste doelman

Racing Genk-coach John van den Brom heeft vrijdag op zijn persconferentie, een dag voor de belangrijke uitwedstrijd in de Jupiler Pro League bij KV Oostende, bevestigd dat Maarten Vandevoordt zijn nieuwe eerste doelman is. De achttienjarige Vandevoordt krijgt de voorkeur boven de ervaren Danny Vukovic.

De 35-jarige Australiër was dit seizoen een vaste waarde onder de lat. Vandevoordt stond woensdag in de bekerzege tegen STVV (1-0) nog een keer onder de lat. Voordien speelde hij met de thuiswedstrijd tegen Oostende (2-2), eind september, en de uitmatch tegen Waasland-Beveren (1-1), begin oktober, slechts twee maal in de competitie.

De jonge Limburger, afkomstig van Brustem, wordt al een tijdje bestempeld als een groot talent. Vorig seizoen werd hij in de uitwedstrijd van Genk in de Champions League bij Napoli (4-0) de jongste doelman ooit op het kampioenenbal. Hij speelde vorig seizoen in totaal zeven wedstrijden in de hoofdmacht van Genk.