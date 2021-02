Nieuw onderzoek bevestigt middeleeuwse legende rond megalieten Stonehenge: “Meest opwindende vondst uit mijn carrière”

Nieuw onderzoek wijst erop dat de staande stenen van Stonehenge, een monument uit de Jonge Steentijd, honderden jaren lang in Wales zouden gestaan hebben. Dat blijkt vrijdag uit een artikel in het archeologische vaktijdschrift Antiquity.

De opvallende resultaten van het onderzoek sluiten aan bij een middeleeuwse legende. Volgens die legende zou de Keltische druïde Merlijn ooit een magische steencirkel, ‘Giants’ Dance’ genaamd, uit Ierland weggebracht hebben en opnieuw opgesteld hebben in Engeland.

Er bestaat geen discussie over het feit dat de staande stenen van Stonehenge, zogenoemde megalieten, uit een steengroeve komen in het zuidwesten van Wales. De blauwe stenen werden dus in ieder geval in vogelvlucht over 225 kilometer verplaatst. Maar volgens de wetenschappers zijn nu ook in de buurt van de steengroeve sporen ontdekt die wijzen op een gelijkaardige opstelling als in het Engelse graafschap Wiltshire, waar de stenen sinds een 5.000-tal jaar staan. De gracht die de steencirkel van Waun Mawn omgaf, heeft net als de gracht in Stonehenge een straal van 110 meter. Beide cirkels zijn gericht op de zonsopkomst in midzomer.

Foto: REUTERS

De archeologen ontdekten nu bij de opstelling in Wales een reeks vroegere gaten, die precies passen op de megalieten van Stonehenge. In één geval zelfs “als een sleutel op een sleutelgat”, aldus een wetenschapper in de krant The Guardian. Dateringen uit de steengroeve wezen ook uit dat de stenen van Stonehenge honderden jaren voor de bouw van het wereldberoemde monument uitgekapt zijn - toen de cirkel in Waun Mawn gebouwd werd.

Een honderdtal jaar geleden vermoedde geoloog Herbert Thomas al dat de megalieten van Stonehenge deel uitmaakten van een vroeger heiligdom in Wales. Nu lijkt die theorie bevestigd te worden. “Ik voer al twintig jaar onderzoek naar Stonehenge en dit is echt het meest opwindende dat we al gevonden hebben” zei Mike Parker, de archeoloog van de University College London die het onderzoek leidt, aan The Guardian.