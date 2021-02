Poëziebundels vlogen de deur uit tijdens poëzieweek, Delphine Lecompte op kop

Naar aanleiding van de poëzieweek 2021 is de verkoop van poëziebundels in Vlaanderen sterk gestegen. Dat meldt het Poëziecentrum in een persbericht. De best verkochte bundel tijdens de poëzieweek staat op naam van Delphine Lecompte.

In de poëzieweek 2021 steeg de verkoop van poëziebundels in Vlaanderen met 123,5 procent ten opzichte van een normale week. Vooral de verkoop van kinderpoëzie voor zes- tot negenjarigen deed het voortreffelijk, die is tijdens de poëzieweek vervijfvoudigd.

In de lijst met de best verkochte dichtbundels tijdens de poëzieweek spant Delphine Lecompte de kroon met “Best of Delphine Lecompte”. De tweede plaats is voor de Canadese Rupi Kaur met haar nieuwste bundel “Home body”. Twee andere bundels van Kaur zijn terug te vinden op de vijfde en negende plaats. Lieke Marsman, die vlak voor de poëzieweek werd benoemd tot nieuwe Dichter des Vaderlands in Nederland, vervolledigt de top drie met “In mijn mand”. Met dezelfde bundel haalde Marsman in Nederland de eerste plaats.