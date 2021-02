34 Republikeinen volstaan om Donald Trump opnieuw vrij te spreken in het tweede impeachmentproces tegen hem, maar de strijd om de waarheid is verloren. Na een onthutsende video kan niemand de rebellie van 6 januari nog wegzetten als een “incident”.

“Náááncy! Where are you, Nancy?” Het klinkt als een goedkope horrorfilm, maar het is een reële opname die deze week te horen was in het afzettingsproces tegen ­gewezen president Donald Trump. Eén van ...