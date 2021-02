Alweer een stap vooruit: Red Flames starten met beloftenteam

Vanaf vrijdag is er ook een beloftenteam bij de Belgische nationale voetbalvrouwen, de Red Flames. Met de oprichting van de Red Flames U23 wil de Belgische Voetbalbond KBVB de Flames van de toekomst bijstaan in hun professionele ontwikkeling, zo meldde de KBVB. Het wordt ondersteund door Be Gold, een op jongeren gericht project van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC).

Thomas Jansens wordt hun coach. Hij krijgt Heleen Jaques, recent gestopt bij de Red Flames en aan haar laatste jaar bezig als speelster, als assistent. Daarnaast wordt ze ook de nieuwe jeugdcoördinator. Daarbij neemt ze de individuele opvolging van de jonge speelsters voor haar rekening.

“Heleen Jaques is overigens niet de enige voormalige Red Flame die haar ervaring en expertise inzet voor de ontwikkeling van jonge voetbalsters”, zo klinkt het in de mededeling. “Cécile De Gernier wordt T2 bij de Red Flames U19 en Audrey Demoustier de nieuwe T1 bij de Red Flames U17. Demoustier zal ook Ives Serneels bijstaan als assistent-coach bij de Red Flames (A-ploeg). Bovendien wordt Rik Van den Bergh, die veel ervaring heeft als jeugdtrainer, de nieuwe T1 van de Red Flames U15.”

Met de oprichting van de beloftenploeg wil de KBVB nieuwe talenten verder ontwikkelen en de kloof tussen de Red Flames U19 en de A-ploeg verkleinen. “De oprichting van een WU23-categorie biedt ongetwijfeld een sportieve meerwaarde”, vertelt bondsocach Ives Serneels. “We gaan talentvolle jonge speelsters sneller kunnen integreren en laten proeven van het hoogste niveau. De Red Flames U23 kunnen die internationale ervaring ook meenemen naar hun clubs wat onder andere een boost kan geven in de Belgische competities. Daarnaast ben ik ontzettend verheugd over het engagement van enkele gewezen Red Flames, die niet alleen over de nodige diploma’s beschikken, maar ook erg gemotiveerd zijn om hun ervaring en kennis door te geven aan de Flames van de toekomst.”