16 doden en 32 gewonden na explosie in vuurwerkfabriek in India

Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in het zuiden van India zijn vrijdag minstens zestien personen om het leven gekomen, 32 anderen raakten gewond. Dat meldt de Indiase politie.

De dodentol zou nog verder kunnen oplopen, omdat sommige gewonden in een kritieke toestand verkeren. “Er waren een reeks explosies gevolgd door een brand die het hele gebouw in vuur en vlam zette. Verschillende loodsen waren volledig verwoest”, zei Raj Narayanan, een agent van de plaatselijke politie van het dorp in het Virudhunagar district van de staat Tamil Nadu. “De voortdurende ontploffingen maakten het moeilijk voor brandweerlui en reddingswerkers om de fabriek binnen te komen”, voegde hij eraan toe. De brandweer slaagde er uiteindelijk in om het vuur onder controle te krijgen.

De politie onderzoekt de precieze reden van het ongeluk en bekijkt ook of de fabriek toegelaten explosieven en materialen gebruikte. De fabriek zou wel over de juiste licenties beschikken. Een brandweerman verklaarde aan nieuwszender NDTV dat de ontploffing waarschijnlijk veroorzaakt zou zijn door wrijving tijdens het mengen van chemicaliën.

Eerste minister Narendra Modi betuigde zijn medeleven aan de slachtoffers. De lokale autoriteiten lieten ook al weten de families van de slachtoffers een compensatie te geven.

Vuurwerkfabrieken in India negeren vaak de opgelegde veiligheidsvoorschriften. Accidentele ontploffingen komen dan ook af en toe voor. Een gelijkaardig incident in september 2019 in het noorden van het land kostte het leven aan 23 mensen.