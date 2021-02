Liverpool blijft achterin sukkelen met blessures: ook Fabinho is nu out

Liverpool blijft achterin met personeelsproblemen kampen. Fabinho, oorspronkelijk een middenvelder maar de voorbije maanden vaak een centrale verdediger in het elftal van coach Jürgen Klopp, liep een spierblessure op en mist al zeker de topper van zaterdag (om 13u30) bij Leicester City.

Het is onduidelijk of hij fit raakt voor de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League, dinsdag in Boedapest tegen Leipzig. Eerder zag Liverpool in de verdediging ook al Virgil van Dijk, Joe Gomez en Joël Matip uitvallen.

Daarom werden op de slotdag van de wintermercato met Ozan Kabak (Schalke 04, huur) en Ben Davies (Preston) twee nieuwe verdedigers aangetrokken. Mogelijk maakt één van beiden zaterdag zijn debuut.

Liverpool en Leicester zijn momenteel de nummers 4 en 3 van de Premier League. Ze hebben respectievelijk 10 en 7 punten achterstand op koploper Manchester City.