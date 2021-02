Oproep om dopingregels te veranderen na “buitensporige schorsing” van Ajax-doelman: “Voetballers spelen niet vals”

De internationale spelersvakbond FIFPRO heeft er nogmaals op aangedrongen dat de antidopingregels worden herzien. Dat deed de vakbond voor voetballers als reactie op de schorsing van Ajax-doelman André Onana.

“FIFPRO accepteert niet de regelgeving waarbij voetballers, waarvan is aangetoond dat ze niet van plan zijn vals te spelen, langdurig wordt verboden hun beroep uit te oefenen”, aldus de internationale vakbond. “Dergelijke sancties hebben niet alleen invloed op hun carrière, maar ook op hun welzijn.”

Net als de Nederlandse spelersvakbond VVCS vindt FIFPRO de schorsing van Onana “buitensporig”. Volgens FIFPRO is het “volkomen onbegrijpelijk” dat Onana niet eens meer mag meetrainen. “De regels moeten dit extra onrecht dringend voorkomen. Het heeft geen enkele meerwaarde en leidt tot het onnodige isolement van een jonge profvoetballer.”

Bij Onana werden op 30 oktober, bij een controle buiten de wedstrijden om, sporen aangetroffen van het verboden middel furosemide. Volgens de doelman had hij in plaats van een pijnstiller per ongeluk een pilletje gepakt dat zijn vrouw na de zwangerschap gebruikte om vocht te verliezen. Dat verweer werd aanvaard, waardoor hij niet voor vier jaar, maar voor twaalf maanden werd geschorst. Ajax gaat tegen de straf in beroep bij het Internationaal Sporttribunaal TAS.