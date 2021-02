Carcela verlengt in Luik, Amallah en Bodart out voor Antwerp

Mehdi Carcela heeft zijn aflopende contract bij Standard verrassend verlengd. Opvallend: de Rouches maakten de deal bekend via TikTok.

De verlenging van de 31-jarige Carcela is vrij verrassend, want dit seizoen kon hij niet echt zijn stempel drukken en met een aflopend contract leek een vertrek voor beide partijen logisch. Toch raakten club en speler het eens over een nieuwe verbintenis. Over de duur van contracten doen ze in Luik nooit officiële mededelingen, maar volgens onze informatie gaat het om een deal tot medio 2022.

Standard zal zondag tegen Antwerp overigens geen beroep kunnen doen op Selim Amallah en Arnaud Bodart. Ook voor Collins Fai komt de match te vroeg. “Gavory trainde wel, hij is fit”, zei Mbaye Leye. Maxime Lestienne raakt allicht ook speelklaar.”