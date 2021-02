Deze schaatsers hoopten misschien op Elfstedentocht, maar video’s tonen waarom het niet door kan gaan

Bij elke serieuze winterprik hoopt schaatsend Nederland om deel te kunnen nemen aan de beroemde Elfstedentocht. Helaas zit dat er dit jaar niet in. Door de coronacrisis, maar ook door het weer. Volgende week gaat het ook dooien bij onze noorderburen en nu is het ijs te dun om er volop te kunnen schaatsen.

Door het coronavirus en de maatregelen om de pandemie in te dijken kon de Elfstedentocht niet plaatsvinden. Wiebe Wieling, de voorzitter van De Friesche Elf Steden herhaalde dat dinsdag nogmaals dat de tocht niet mogelijk is door de coronacrisis. Maar ook het weer gooit roet in het eten omdat het nét niet koud genoeg was tijdens de winterprik. Op verschillende plaatsen zakten mensen door het ijs in Nederland.

Op de Loosdrechtse Plassen nabij Amsterdam zakten verschillende mensen door het ijs en ook in Rotterdam was het ijs niet dik genoeg. Eén valpartij was daar genoeg om twee mensen een nat pak te bezorgen. De beelden daarvan verschenen op Dumpert.

Niet alleen in Rotterdam en Loosdrecht, maar ook in Den Haag wilden talloze fervente schaatsers zich op het ijs wagen van de vijver naast het Binnenhof, waar het Nederlandse parlement gevestigd is en de premier een kantoor heeft. Maar vrijdagmiddag smolt het ijs plots, waardoor ze in de problemen kwamen.

Zeker een man is in een wak gevallen en enkele mensen kwamen met moeite van het ijs af omdat het zeker aan de randen gesmolten is. Met een aanloopje en hulp van omstanders kwamen ze aan wal.

De tien tot vijftien mensen die wel nog op het ijs waren, zijn door de brandweer naar het eilandje in de vijver gestuurd. Daar worden ze een voor een met een ladder van afgehaald, onder begeleiding van een hulpverlener in een duikpak.