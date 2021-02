Dader van home invasion die baby onder schot hield, is opgepakt

De Antwerpse politie heeft dinsdag Jason V. opgepakt. De man werd in november veroordeeld tot acht jaar cel voor een gewelddadige home invasion, maar hij had zich na zijn veroordeling niet aangeboden bij de gevangenis. In totaal moet V. nog meer dan tien jaar gevangenisstraf uitzitten.

De home invasion bij transportbaas Filip Palmans in Schelle was voorpaginanieuws in 2017. Op 30 maart werd Palmans in zijn woning overvallen door twee gemaskerde mannen. De overvallers hielden zijn vrouw ...