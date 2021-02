Goed en slecht nieuws voor Leicester City: Castagne op de terugweg, Justin out tot eind dit seizoen

De Engelse topclub Leicester City, waar onder meer onze landgenoten Dennis Praet en Timothy Castagne in de lappenmand liggen, kan dit seizoen niet meer rekenen op James Justin, certitude achterin. De 22-jarige Brit sukkelt met een kwetsuur aan de kruisbanden, zo bevestigde Leicester-coach Brendan Rodgers vrijdag.

Justin viel deze week uit in het duel met Brighton, in de achtste finales van de FA Cup. Youri Tielemans leverde daarin de assist voor de 1-0, waardoor Leicester naar de kwartfinales mag, voor een clash tegen Manchester United.

Beter nieuws was er voor Castagne, die eind januari was uitgevallen in het duel met promovendus Leeds United. De Rode Duivel mag de training dit weekend hervatten, maar voor een volledige terugkeer is het nog minstens een week tot een tiental dagen wachten.

The Foxes spelen zaterdagnamiddag de topper van de 24e speeldag in de Premier League tegen landskampioen Liverpool, de nummer vier in de stand. Leicester City telt drie punten meer en bevolkt daarmee de derde stek. Er breken belangrijke weken aan voor de club, met naast de titelstrijd in de Premier League ook de Europa League-duels tegen Slavia Praag en de FA Cup.