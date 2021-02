“Nog eens 18 jaar cel geëist tegen Nederlandse moordenaar Joran van der Sloot in Peru”

Aanklagers eisen achttien jaar en vier maanden cel wegens drugssmokkel tegen de in Peru wegens moord vastzittende Nederlander Joran van der Sloot. Peruaanse media melden dat hij wordt gezien als de coördinator van drugssmokkel naar de gevangenis waar hij zijn celstraf uitzit in het zuidoosten van Peru.

Van der Sloot zou samen met zijn vriendin Eva Pacohuanaco en medeplichtigen bijna 300 gram cocaïne en 140 gram marihuana de gevangenis in Juliaca hebben willen binnensmokkelen. Pacohuanaco bracht in augustus de gevangenen levensmiddelen, inclusief negentien rode bieten. De drugs bleken bij controle in die groenten te zitten.

Pacohuanaco zegt dit niet te hebben geweten, maar de aanklagers eisen tegen haar ook achttien jaar wegens drugssmokkel. Hetzelfde geldt voor drie medegevangenen van Van der Sloot. En tegen de broer van Pacohuanaco is veertien jaar geëist wegens zijn rol in de smokkelzaak.

Van der Sloot zit in Peru een celstraf van 28 jaar uit wegens de moord in 2010 op een 21-jarige Peruaanse, Stephany Flores Ramírez. Hij werd in 2012 in Lima veroordeeld en is na een paar jaar overgebracht naar de zeer zwaar bewaakte Challapalca-gevangenis op 4.600 meter hoogte in de Andes. Het opeenstapelen van gevangenisstraffen is in het Peruaanse strafrecht mogelijk als de gepleegde misdrijven op verschillende tijdstippen gepleegd zijn door dezelfde dader. Maar de veroordeelde zou na uiterlijk 35 jaar vrij moeten komen als die geen levenslang heeft gekregen.

Van der Sloot werd eerder al verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de 18-jarige Amerikaanse Natalee Holloway op Aruba in 2005.