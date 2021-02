Twitter sluit account van ultraconservatieve Trump-supporters wegens privacyinbreuken

Het Amerikaanse bedrijf Twitter heeft donderdag het account van de ultraconservatieve groep Project Veritas permanent geschorst vanwege het herhaaldelijk openbaar maken van persoonsgegevens op het netwerk. De groep staat bekend om zijn steun aan en van Donald Trump en zijn bedenkelijke undercoveroperaties.

“Het account van Project Veritas is permanent geschorst wegens herhaalde overtredingen van de regels van Twitter inzake persoonsgegevens”, dat verklaarde het bedrijf aan verschillende Amerikaanse media. Het account had meer dan 700.000 volgers op Twitter voordat het werd geschorst.

Project Veritas is gespecialiseerd in het gebruik van verborgen camera’s en selectief bewerken van video’s om grote media te misleiden. De organisatie had de dag voordien een video gepubliceerd waarin een van haar leden naar het huis ging van de vicevoorzitter van Facebook, Guy Rosen om hem te confronteren over censuur op Facebook. De groep publiceerde ook maandenlang berichten over vermeende verkiezingsfraude tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

In een bericht op Telegram liet Project Veritas weten dat het niet akkoord ging met de beslissing van Twitter. Het account van de oprichter van de groep, James O’Keefe, werd om dezelfde redenen ook een paar uur afgesloten.

Sinds de bestorming van het Capitool door pro-Trump aanhangers op 6 januari heeft Twitter, net als andere sociale netwerkgiganten, hard opgetreden tegen verkeerde informatie en opruiende inhoud. Sommige leden van ultra-conservatief rechts beschuldigen het sociale netwerk van censuur.