Oud-Heverlee -

Net na een interview over het schaatsverbod op het Zilvermeer en het Zoet Water, zakt burgemeester van Oud-Heverlee Bart Clerckx vlak voor de camera van de regionale zender ROB-tv door het ijs. Hij wou nog even tonen dat schaatsen er absoluut niet zo veilig is. Dat is dus wel duidelijk.