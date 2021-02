Jelle Van Damme hangt de voetbalschoenen aan de haak: “Er is meer in het leven”

Voormalig Rode Duivel Jelle Van Damme heeft vrijdag op Instagram zijn afscheid van het profvoetbal aangekondigd. De 37-jarige verdediger zat sinds vorige zomer zonder club nadat zijn laatste werkgever Sporting Lokeren failliet was gegaan.

Dat verhaal krijgt nog een staartje, want Van Damme wil via de rechtbank alsnog zijn achterstallig loon en tekengeld krijgen. Vorig jaar diende hij dan ook een strafklacht in. Daarmee wil hij laten onderzoeken of toenmalig eigenaar Louis de Vries zich al dan niet bezondigd heeft aan een strafrechtelijk misdrijf. Voor Van Damme was het een wrang einde bij de club waarvoor het voor hem ooit allemaal begonnen is. Van 1989 tot 1993 en van 1998 tot 2001 speelde hij er al voor de jeugd.

De carrière van Jelle Van Damme begon nadien pas echt bij Germinal Beerschot. Daarna volgde Ajax. In Amsterdam werd hij al vlug opgemerkt door Premier League-club Southampton, dat hem naar Engeland haalde. Een onverdeeld succesverhaal werd het niet. De club leende hem al snel uit aan Werder Bremen, in de zomer van 2006 was Anderlecht bij de pinken om hem naar het Astridpark te halen. In vier seizoenen in de hoofdstad leefde Van Damme weer helemaal op, klaar om het over het Kanaal nog eens te proberen bij Wolverhampton. Nauwelijks een halfjaar later moest Standard al met een reddinsgboei komen, al werd deze transfer wel een voltreffer, ook al is het niet evident om in België voor zowel RSCA als Standard gespeeld te hebben.

Van Damme bleef vijf jaar aan de boorden van de Maas, totdat LA Galaxy in januari 2016 met lucratief voorstel op de proppen kwam om in de Major League Soccer aan de zijde van onder meer Zlatan Ibrahimovic te komen spelen. Het Californische sprookje duurde anderhalf jaar, nadien volgde een transfer naar het pas gepromoveerde Antwerp. Nog eens een jaar later volgde de laatste overstap naar Lokeren. Daar speelde hij eind februari 2020 tegen Beerschot zijn laatste profwedstrijd.

Foto: AP

“Ik wil op de eerste plaats de clubs bedanken die me alle kansen gegeven hebben”, klinkt het in een reactie. “Ik had mijn kinderen beloofd geen verre bestemmingen meer te overwegen en aangezien er dichterbij niets interessant op de proppen kwam, betekent dit het einde en daar heb ik vrede mee. Het was prachtig, maar laat ons eerlijk zijn: er is meer in het leven dan alleen maar dit mooie spelletje.”

Naast een mooie clubcarrière (met onder andere twee Belgische titels en drie bekers) sprokkelde Van Damme ook 31 caps bij de Rode Duivels. Zijn eerste cap versierde hij eind maart 2003 in de EK-kwalificaties tegen Kroatië, bijna achttien jaar geleden dus. Op de grote toernooien haalde hij nooit de selectie en zijn laatste cap dateert van augustus 2013, een oefeninterland tegen Frankrijk.

De aankondiging: