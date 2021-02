Ouders slachtoffer ontgoocheld na uitspraak kruisboogmoord: “Wat is een mensenleven nog waard?”

Tielt / Brugge -

Jordy Vande Sompele (26) is veroordeeld tot achttien jaar voor de kruisboogmoord op Bjorn De Vrieze (28). Het hof en de jury hielden rekening met zijn jonge leeftijd, spijtbetuiging en vooral ook het bedrog van zijn ex-vriendin Sarita V. (26). Over drie jaar kan hij al een aanvraag doen om vervroegd vrij te komen. De ouders van Bjorn reageren ontgoocheld. “Wat is een mensenleven nog waard?”