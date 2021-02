Ondanks corona gaat carnaval op school door en dan mag er al eens gelachen worden om het virus

Corona of niet, carnaval werd ook dit jaar gevierd op school. En hoe origineler het kostuum, hoe meer plezier. Van bierflesjes tot een solliciterende directrice, inspiratie was er dit jaar duidelijk genoeg.

Corona-bierflesjes

Oona Crauwels (7) en Nea Crauwels (1)

“Soms zeggen de mensen corOona tegen mij. Dat was niet leuk in het begin, maar nu lach ik er zelf mee.”

Opa en oma

Elena Janssens (6) en Elyano Janssens (4)

“We blijven praten met onze oma’s en opa’s via Facetime, maar we missen hen toch. Daarom hebben we ons als hen verkleed.”

Piraten

Xyliara (10) en Jayvano (5)

“Op school bij Jayvano was het thema ‘piraten’, maar omdat het leuker is om zich samen te verkleden, koos ik voor hetzelfde kostuum.”

Minnie Mouse

Luna Gepts (4)

“Ik ben in het echt ook een beetje Minnie Mouse, want de juf noemt mij klein muisje en ik ben de kleinste van de klas.”

Vuûle jeanetten

Juna Simoens (11) en Lentel Rotsaert (12)

“We zijn hartsvriendinnen en wilden altijd al zusjes zijn. Vuûle Jeanetten noemen elkaar ‘zussen’, dus nu kunnen wij dat ook de hele dag doen.”

Adrienne de directrice

Adriaan Neyt (9)

“Onze school is op zoek naar een nieuwe directrice. En dus ben ik kandidaat als Adrienne.”