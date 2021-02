Tientallen doden en gewonden bij escalerende gevechten in Jemen

Bij gevechten in het noorden van Jemen zijn de afgelopen 24 uur tientallen doden en gewonden gevallen, aldus regeringsbronnen vrijdag. Door een escalatie van de aanvallen van de Houthi-rebellen tegen de regeringstroepen, laait het geweld hoog op.

De toename van de aanvallen komt enkele dagen nadat de Verenigde Staten besloten om hun hulp aan de Saoedische coalitie stop te zetten en sancties tegen de Houthi-rebellen op te heffen. De regeringstroepen van Jemen worden gesteund door een militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Zij zijn in conflict met de door Iran gesteunde Houthi-rebellen die delen van het noorden van het land hebben ingenomen, waaronder de hoofdstad Sanaa.

Op woensdag hadden de rebellen een aanval gelanceerd tegen de internationale luchthaven van Abha in Saoedi-Arabië. Daarbij werd een passagiersvliegtuig in brand gestoken. De gevechten lijken zich nu te concentreren rond de noordelijke stad Marib. Het gebied rond de stad is een van de weinige bolwerken van de regeringstroepen in het noorden van het land waar de Houthi’s sinds 2014 de scepter zwaaien. Marib staat onder algemeen alarm en de regeringstroepen doen een beroep op de plaatselijke stammen om hen te steunen.

“Tientallen mensen zijn gedood en gewond aan beide kanten, de meesten van hen zijn Houthi’s die getroffen zijn door luchtaanvallen”, vertelde een Jemenitische regeringsbron. Tijdens verscheidene luchtaanvallen van de Saoedische coalitie werden Houthi’s in de buurt van Marib getroffen, waarbij alle inzittenden van acht voertuigen uit Sanaa om het leven zijn gekomen.

Het conflict heeft Jemen in de ergste humanitaire crisis ter wereld gestort, volgens de VN, met geschat honderdduizend doden, vier miljoen ontheemden en een bevolking die op het randje van de hongerdood staat.

Rebellen vanaf dinsdag niet langer op Amerikaanse terreurlijst

Vanaf dinsdag zullen de Jemenitische Houthi-rebellen wel niet langer op de Amerikaanse zwarte lijst met terreurorganisaties staan, bijna een maand nadat de vorige regering onder president Donald Trump de rebellen op de lijst had geplaatst. “We hebben de waarschuwingen van de Verenigde Naties, humanitaire groepen en leden van de twee politieke partijen in het Congres gehoord, volgens hen zou die rangschikking een verwoestende impact hebben gehad op de toegang van Jemenieten tot goederen van de hoogste noodzakelijkheid, zoals voeding en brandstof”, aldus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in een persbericht.

De Amerikaanse president Joe Biden kondigde vorige week nog aan dat de Verenigde Staten de Amerikaanse steun aan de door de Saoedi’s geleide militaire campagne in Jemen zouden stopzetten. Saoedi-Arabië staat aan het hoofd van een militaire alliantie die de Houthi-rebellen bestrijdt, die gelinkt zijn aan Iran. Het conflict is al aan de gang sinds 2014 en heeft het land tot de rand van een hongersnood gebracht, die honderdduizenden mensen het leven kan kosten. De humanitaire toestand verergerde nog door de beslissing van de regering van ex-president Donald Trump om de Houthi’s op de Amerikaanse lijst van terreurorganisaties te zetten.