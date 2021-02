Passagiers Brussels Airlines kunnen CO2-uitstoot voortaan compenseren bij boeking

Wie een vlucht boekt bij Brussels Airlines, kan er voortaan meteen voor kiezen de CO2-uitstoot ervan te compenseren. De optie is een onderdeel van het nieuwe reserveringsplatform van de luchtvaartmaatschappij.

Wie de milieu-impact van zijn vlucht wilde compenseren, moest tot nu toe zelf op zoek gaan naar een geschikte website. Nu biedt Brussels Airlines de mogelijkheid om tijdens het boekingsproces de compensatie te verwerken. Dat gebeurt via Compensaid, een door de moedergroep Lufthansa ontwikkeld platform.

De compensatie is variabel. Voor een vlucht Brussel-Barcelona bijvoorbeeld, wordt een CO2-uitstoot van 108 kilogram weergegeven. Compensatie kost van 2,15 tot 69,90 euro, naargelang je de focus legt op de lange termijn (herbebossing) of de korte termijn en een investering in duurzame vliegtuigbrandstof (Sustainable Aviation Fuel). Die stoot volgens Brussels Airlines 80 procent minder CO2 uit dan fossiele brandstoffen, maar is ook drie keer duurder.

In het nieuwe reserveringsplatform van Brussels Airlines staan nu ook alle vluchten en bestemmingen van de verschillende luchtvaartmaatschappijen van de Lufthansa-groep. De klanten kunnen ook hun reserveringen wijzigen en extra reisopties toevoegen, “zelfs als die reservering vluchten van andere luchtvaartmaatschappijen van de Lufthansa-group omvat”.