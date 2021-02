President Biden roept automatisch terugsturen van asielzoekers naar Mexico een halt toe

Het omstreden migratiebeleid van de Amerikaanse ex-president Donald Trump, met het terugsturen van asielzoekers naar Mexico terwijl hun procedure nog lopende was, wordt vanaf komende week stopgezet. Dat maakte de regering van president Joe Biden vrijdag bekend.

“Zoals president Biden duidelijk gemaakt heeft, engageert de Amerikaanse regering zich om een veilig, ordelijk en humaan immigratiesysteem herop te bouwen”, zei Alejandro Mayorkas, minister van Binnenlandse Veiligheid, volgens nieuwsagentschap AP. “De jongste maatregel is een volgende stap in ons engagement om het immigratiebeleid te hervormen dat niet in overeenstemming is met de waarden van onze natie.” Mayorkas voegde eraan toe dat de maatregel “niet moet gezien worden als een opening voor mensen die illegaal naar de VS willen migreren”.

Onder Trumps ‘Remain in Mexico’-beleid, dat sinds 2019 in voege was, werden asielzoekers gedwongen om in Mexico te wachten tot hun procedure afgehandeld was. Burgerrechtenorganisaties hadden zware kritiek op die maatregel. Zeker 70.000 asielzoekers, het merendeel afkomstig uit Centraal-Amerika, kwamen in die situatie terecht. Dat leidde tot een humanitaire crisis aan de Mexicaanse zijde van de grens, die nog verergerde door de coronapandemie, zegt de organisatie American Immigration Council.

Op dit moment zouden nog 25.000 asielzoekers een procedure lopen hebben. De eersten van hen zouden vanaf 19 februari in de VS toegelaten worden, klinkt het.