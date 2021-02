Chinese ambassade niet opgezet met Groen-resolutie over Oeigoeren: “Diep gechoqueerd”

De Chinese ambassade in België verzet zich tegen de resolutie over de ondrukking van de Oeigoeren die Groen en Ecolo hebben neergelegd in de Kamer. Daarmee willen de groenen dat België het lot van de Oeigoerse minderheid in China erkent als genocide.

De Chinese ambassade laat in een persbericht weten “diep gechoqueerd” te zijn door de tekst. Volgens de woordvoerder van de ambassade gaat het om “valse informatie”, “bedoeld om de relaties tussen China en België te verstoren”. “De beschuldiging van genocide is totaal ongegrond en gebaseerd op absurde geruchten.” Bovendien is de Oeigoerse zaak een “intern Chinese affaire”, klinkt het nog.

Genocide in ‘heropvoedingskampen’

De Oeigoeren zijn een Turkssprekende moslimminderheid in de regio Xinjiang, in het noordwesten van China. Het Chinese regime onderdrukt en discrimineert de Oeigoeren en sloot volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International al meer dan één miljoen mensen op in ‘heropvoedingskampen’. Daar zou sprake zijn van foltering, dwangarbeid en mishandeling.

De kersverse Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken noemde de situatie van de Oeigoeren eind vorige maand een genocide. De Groen/Ecolo-fractie in het federale parlement is dezelfde mening toegedaan. De groenen legden een resolutie neer in de Kamer waarin ze de Belgische regering oproepen de behandeling van de Oeigoerse minderheid in China te kwalificeren als een genocide. Daarmee zou ons land de eerste Europese lidstaat zijn die dat doet.

“Schendingen van mensenrechten zijn nooit interne affaire”

Ecolo-Kamerlid Samuel Cogolati reageert gechoqueerd op Twitter. “Om koude rillingen van de krijgen”, zegt hij. “Schendingen van mensenrechten zijn nooit een interne affaire”, tweette Groen-Kamerlid Wouter Devriendt.

Ook Open VLD-parlementsleden Marianne Verhaert en Goedele Liekens legden een resolutie neer. Het woord genocide komt daar niet in voor, maar de tekst veroordeelt wel “ten stelligste de willekeurige detentie van de Oeigoerse minderheid en de schending van de mensenrechten in de autonome provincie Xinjiang.”