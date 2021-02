Franse Hoge Gezondheidsraad wil maar één dosis vaccin geven aan ex-coronapatiënten: kan dat hier ook?

De Franse Hoge Gezondheidsraad wil maar één dosis van een coronavaccin toedienen aan burgers die de ziekte al hebben doorgemaakt. Die ex-patiënten hebben toch al een stevige portie immuniteit opgebouwd, is de redenering. Zij zouden dus geen nood hebben aan een tweede inspuiting. Kunnen we op die manier ook in ons land besparen op vaccins?