Thibaut Courtois bezorgt gehavend keepertje de dag van zijn leven: “Hij heeft woord gehouden”

Thibaut Courtois is niet alleen een doelman van wereldformaat, hij is ook gewoon een gouden kerel. Vraag dat maar eens aan de jonge Alvaro.

Eind januari brak het Spaanse jongetje zijn ellepijp tijdens het voetballen. Het keepertje kwam in het ziekenhuis terecht en zijn nonkel stuurde een oproep naar Courtois via Twitter. “Een truitje van jou ontvangen, zou ons enorm opbeuren”, klonk het toen.

RT ?? Ayer mi sobrino se rompió cubito y radio con desplazamiento de huesos mientras practicaba su deporte preferido, FÚTBOL. Es portero.



Hoy ha sido intervenido.



Recibir la camiseta de @thibautcourtois levantaría el ánimo de él y su familia, seguro.



??TWITTER HAZ TU MAGIA ?? pic.twitter.com/lPsTNedEUT — ?David MC Trailrunning? (@choki_14) January 23, 2021

Courtois beloofde in een reactie een truitje op te sturen en drie weken later kon Alvaro zijn geluk niet op toen hij een gesigneerd shirt van de Belgische nummer één in zijn handen had.

“Thibaut heeft zijn woord gehouden”, klinkt het. “Mijn neef Alvaro is gelukkiger en heeft veel meer moed voor zijn herstel gekregen. Bedankt Courtois voor je vrijgevigheid.”