Axel Witsel hoopt in extremis het EK te halen nadat hij zijn achillespees scheurde bij Borussia Dortmund. Hij loopt momenteel met een stevige versterking rond zijn linkerbeen en dus zat er vrijdag niets anders op dan met zijn rechterbaan een bal in de lucht te houden. De Rode Duivel had er alvast veel plezier in, zo leek het.