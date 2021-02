Mario Draghi aanvaardt Italiaans premierschap

Mario Draghi heeft de post van premier van Italië aanvaard. Dat meldt het presidentieel paleis vrijdagavond. Hij legt zaterdagmiddag de eed af.

De Italiaanse president Sergio Mattarella had Draghi gevraagd om een regering van nationale eenheid te vormen, nadat premier Giuseppe Conte zijn meerderheid in het parlement had verloren. Vrijdag bracht Draghi verslag uit bij de president, na twee gespreksrondes met politieke leiders. Hij verkreeg een brede steun van de belangrijkste partijen in het land, behalve dan van de extreemrechtse Broeders van Italië.

Draghi zei de president dat hij klaar is om een nieuwe regering te vormen. Bovenaan de agenda van die nieuwe regering: een pandemie die meer dan 90.000 mensenlevens eiste in Italië, de ergste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog veroorzaakte en een zware schuldenlast met zich meebracht.

Nieuwe regering

De 73-jarige econoom stelde onmiddellijk na de aankondiging ook al zijn lijst ministers voor, bestaande uit politici en experten. Hij koos zo Daniele Franco, een functionaris van bij de Italiaanse centrale bank, als minister van Financiën.

Roberto Cingolani, een bestuurder bij de holding Leonardo, wordt minister voor Ecologische Transitie. M5S-kopstuk Luigi Di Maio blijft minister van Buitenlandse Zaken. Daarnaast blijft Roberto Speranza minister van Volksgezondheid.

De experte Marta Cartabia krijgt in de plannen van Draghi de post van minister van Justitie. Ze was tot september 2020 voorzitter van het Grondwettelijk Hof.

Giancarlo Giorgetti wordt dan weer minister voor Economische Ontwikkeling. Het parlementslid uit de rechtspopulistische partij Lega Nord van Matteo Salvini wil dat die partij een meer pro-Europees standpunt inneemt.