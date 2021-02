Woningbrand in Linkebeek eist dodelijk slachtoffer, twee brandweermannen gewond bij instorting

Linkebeek - De brand die vrijdagnamiddag heeft gewoed in het Vlaams-Brabantse Linkebeek, heeft het leven gekost aan de bewoner van de getroffen flat. Twee brandweerlui liepen ook verwondingen op toen een deel van het gebouw instortte, maar zij verkeren niet in levensgevaar. Dat meldt de brandweer.

Het vuur in de woning in de Stationsstraat werd rond 14.30 uur opgemerkt. Bij aankomst van de brandweer bleek het vuur te woeden op de tweede verdieping van het pand en sloegen de vlammen al uit de woning. Het gezin dat op het gelijkvloers en de eerste verdieping woonde, had zich in veiligheid kunnen brengen en verwittigde de brandweer dat er vermoedelijk nog iemand op de hoger gelegen verdiepingen aanwezig was. Ze hadden eerst geprobeerd die ook uit zijn appartement te halen, maar moesten op hun stappen terugkeren.

De brandweer trok daarop het gebouw binnen om de brand te bestrijden en het vermoedelijke slachtoffer te zoeken, maar twee brandweerlui raakten bedolven toen de trap naar de zolderverdieping instortte. Ze werden bevrijd door hun collega’s en een van hen werd overgebracht naar het ziekenhuis, terwijl de andere ter plaatse verzorgd werd.

Pas nadat de brand grotendeels geblust was, kon de brandweer de bewoner van het appartement van de tweede verdieping aantreffen. De man lag ook bedolven onder het puin; de juiste doodsoorzaak wordt verder onderzocht.

Het pand waar de brand heeft gewoed, heeft zware schade opgelopen en beide appartementen zijn onbewoonbaar. De aanpalende woningen konden wel gevrijwaard worden. Over de precieze oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid. Het parket Halle-Vilvoorde heeft een deskundige aangesteld om die te onderzoeken.