Vlaamse ziekenhuizen herverdelen Pfizer-vaccins

Er is geschoven met de vaccinplanning voor de Vlaamse ziekenhuizen. Dat schrijft De Tijd vrijdag en het Agentschap Zorg en Gezondheid bevestigt het nieuws. De kleinere, zogenaamde Moderna-ziekenhuizen, krijgen naast AstraZeneca-vaccins nu ook een extra levering van het Pfizer-vaccin. Op die manier wil de Vlaamse overheid een gelijke tred tussen de verschillende ziekenhuizen vrijwaren.

Vlaanderen beschikt enerzijds over dertien grote ziekenhuizen, de zogenaamde Pfizer-hubs, waar met Pfizer-vaccins wordt ingeënt en anderzijds over een resem kleinere ziekenhuizen waar het middel van Moderna wordt toegediend. Omdat de leveringen van Moderna zijn stilgevallen, kregen die ziekenhuizen volgende week sowieso al de beschikking over 12.500 AstraZeneca-vaccins. Nu is echter afgesproken dat daar ook nog ongeveer 13.000 Pfizer-vaccins bovenop komen.

“De Pfizer-ziekenhuizen staan een deel van hun voorraad af aan de andere ziekenhuizen”, licht Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid, de beslissing toe. “Op die manier hanteren we het systeem van billijkheid, zodat de ziekenhuizen enigszins gelijke tred kunnen houden.”

Moonens benadrukt dat deze vaccins bedoeld zijn voor het zogenaamde categorie A-personeel. Dat zijn de zorgmedewerkers die rechtstreeks in contact komen met patiënten. “De geleverde aantallen zijn daar ook op berekend”, klinkt het.

Daarnaast ontkent Moonens niet dat de negatieve perceptie over het AstraZeneca-vaccin ook een rol heeft gespeeld. “Maar de grote meerderheid van de zorgverleners beseft wel degelijk dat het AstraZeneca-vaccin ook een goed vaccin is dat zeer goed beschermt tegen het coronavirus.”