Woordvoerder van Amerikaans president Biden geschorst voor bedreiging van journaliste

Een woordvoerder van het Witte Huis is een week lang geschorst na de beschuldiging dat hij een journaliste had bedreigd.

TJ Ducklo, adjunct-woordvoerder van het Witte Huis, zou een journaliste van de nieuwssite Politico op seksistische wijze hebben bedreigd, nadat de vrouw vragen stelde over een relatie tussen Ducklo en een andere journaliste.

Volgens Jen Psaki, de woordvoerder van het Witte Huis en de baas van Ducklo, wordt de man nu een week geschorst. “Zijn gedrag was compleet onaanvaardbaar”, aldus Psaki. Al wil het Witte Huis wel benadrukken dat “het feit dat de vragen gingen over een privésituatie (de relatie tussen Ducklo en de journaliste was geen geheim, nvdr.) een rol moest spelen in de beoordeling van het incident”.