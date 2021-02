Yves Vanderhaeghe hoopt dat de mayonaise bij Cercle nu ook in de competitie pakt: “Er is licht in de duisternis”

Brugge - Degradatievoetbal is Yves Vanderhaeghe vreemd. En toch zit hij er sinds een goede week volop in verwikkeld met Cercle Brugge. Het doel is om zo snel mogelijk op de zestiende plaats te raken. De komende weken zijn daarom cruciaal met matchen tegen Moeskroen en Waasland-Beveren. Maar eerst komt zijn oude geliefde Anderlecht zondagavond nog op bezoek.

Yves Vanderhaeghe straalde deze middag op de persconferentie via Teams. Hij hoorde graag dat hij als trainer met al zijn clubs al eens had gewonnen tegen Anderlecht.

Meerdere keren met Oostende en met Gent ging hij zelfs 0-1 winnen op Anderlecht en vorig jaar met KV Kortrijk werd het thuis ook al 4-2. Dit seizoen kan hij Anderlecht zelfs nog twee keer kloppen. Zondagavond natuurlijk maar ook nog eens begin maart voor de beker.

“Twee matchen die los staan van mekaar”, vindt Vanderhaeghe. Maar heimelijk hoopt hij wellicht meer op een zege zondagavond in plaats van in de bekermatch. Maar juist in de beker wil het dit jaar net wel weer lukken voor Cercle. Met OHL en KV Oostende wipte men afgelopen week de twee seizoenrevelaties. Het zorgde voor opluchting, hoop en vertrouwen.

“En licht in de duisternis”, kon de nieuwe coach de afgelopen dagen ervaren. “Cercle had al heel lang thuis niet meer gewonnen en nu konden we deze negatieve spiraal omdraaien. Hopelijk blijft de mayonaise nu pakken en raken we daar onderin zo snel mogelijk weg. Zelf maakte ik het inderdaad nog nooit mee en ik vind het ook geen pretje want ik haat verliezen.”

Foto: BELGA

Cercle-voorzitter Vincent Goemaere koos voor Vanderhaeghe omdat hij vroeger graag zag met hoeveel grinta hij voetbalde. In amper een week kon de nieuwe coach alvast meer grinta uit de groep naar boven halen. Op dat vlak zorgde Vanderhaeghe alvast al voor een effect. Maar hij wil meer en beter. Wie onderin bengelt is echter ook nooit zorgenvrij. Vrijdagmorgen moesten Denkey, Van der Brugge, Vanhoutte en Velkovski de training staken.

“We hebben spelers nodig die 100% fit zijn. Zeker tegen Anderlecht dat de jongste weken op dreef is. Het is geen goed teken als je twee dagen voor de match moet afhaken. Ik wil de laatste training van zaterdag afwachten om knopen door te hakken. Ik heb wel al een systeem in mijn hoofd maar de elf starters staan nog niet op papier. Het is vooral belangrijk dat we iedereen meekrijgen in het verhaal”, besloot Vanderhaeghe.