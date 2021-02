Aardbeving schrikt landen in Centraal- en Zuid-Azië op

Een aardbeving met magnitude 5,9 heeft verschillende landen in Centraal- en Zuid-Azië opgeschrikt, van Tadzjikistan tot India. In Afghanistan en Pakistan waren zware schokken voelbaar. Mensen vluchtten in paniek gebouwen uit.

Het epicentrum bevond zich in Tadzjikistan, nabij de grens met China en Afghanistan, op een diepte van meer dan 90 kilometer, aldus het Amerikaanse geologische instituut. De bevingen waren voelbaar in het Hindoekoesj-gebergte, aldus regeringsfunctionarissen in Islamabad, Kaboel en New Delhi. In Pakistan duurde de aardbeving ongeveer 30 seconden, aldus lokale media.

Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers, maar functionarissen vermoeden dat berichten mogelijk pas zaterdag zullen binnenlopen uit bergachtige, moeilijk bereikbare gebieden.

Delen van Centraal-Azië, Pakistan en Afghanistan worden vaak getroffen door dodelijke aardbevingen. In oktober 2015 zijn bijna 500 mensen om het leven gekomen bij een aardbeving van magnitude 7,5. De meeste doden vielen in Pakistan. Een van de dodelijke aardbevingen in de geschiedenis eiste meer dan 70.000 mensenlevens in Pakistan en delen van het door Pakistan bestuurde Kasjmir in 2005.