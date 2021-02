“Is dat wel proportioneel?” Europa niet opgezet met Belgisch verbod op niet-essentiële reizen

De Europese Commissie zet vraagtekens bij het Belgisch verbod op niet-essentiële reizen. De federale regering besliste onlangs om dat verbod te verlengen tot 1 april. “Maar we vragen ons af of dat wel proportioneel is”, klinkt het in Europese kringen. Europa zal nu met België in dialoog gaan, in het uiterste geval kan Europa zelfs naar de rechtbank trekken.

Het Overlegcomité van vorige week vrijdag besliste om nagenoeg alle coronamaatregelen te verlengen tot 1 april. Zo ook het verbod op niet-essentiële reizen. Maar Europa is helemaal niet opgezet met die verlenging.

“Wij willen vooral dat de coronamaatregelen proportioneel zijn”, geeft een Europese bron aan. “Twee weken geleden hebben wij het advies gegeven aan de lidstaten om niet-essentiële reizen af te raden, maar niet te verbieden. België is tóch overgegaan tot een verbod.”

Ons land is inderdaad één van de strengste landen wat grensmaatregelen betreft. Andere landen controleren ook wel op wie er inreist, maar hanteren toch andere regels. Duitsland verbied bijvoorbeeld de toegang voor wie effectief besmet is, en legt een verplichte quarantaine op aan andere reizigers. Maar mits enig doorzettingsvermogen is het wel nog mogelijk om naar Duitsland te reizen.

Wij verbieden het personenverkeer van en naar België volledig. Uitzonderingen zijn er wel voor professionele activiteiten en voor wie een geliefde in het buitenland heeft wonen. “Die maatregelen zijn enorm streng, dat weten we”, klinkt het binnen de federale regering. “We willen ze dan ook zo snel mogelijk opheffen. Op voorwaarde dat de coronasituatie het toelaat uiteraard. De verlenging tot 1 april is er dus eigenlijk provisoir. We vermoeden dat het Overlegcomité in tussentijd wel zal beslissen om de strenge reismaatregelen al te versoepelen.”

In Europa dringen ze daar alvast op aan. “We zullen nu in dialoog treden met België”, zegt een Europese bron. De zaak kan in principe zal voor een rechtbank gebracht worden. “Maar dat is echt de allerlaatste stap. Zo’n procedure kan ook heel lang duren. Wellicht heeft België tegen dan het reisverbod gewoon opgeheven.”