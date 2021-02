Bejaarde vrouw (72) valt in sneeuw, maar postbode wil haar niet helpen omdat hij “uitgeput” is

De Schotse Patricia Stewart (72) lijdt aan een ziekte waardoor ze poreuze botten heeft. Toen ze woensdag een luchtje wilde scheppen in ijskoude temperaturen viel ze in de sneeuw voor haar huis. Ze dacht dat de redding nabij was toen de postbode langskwam, maar ondanks haar smeekbedes wilde de man haar niet helpen. “Ik loop al de hele ochtend rond in dit ijskoude weer”, aldus de postbode toen hij de vrouw achterliet.