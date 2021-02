Sambi Lokonga moet de clubkas van Anderlecht vullen, maar welke ploeg legt genoeg geld op tafel?

Anderlecht kan nog de beker winnen en/of Play-off 1 halen, maar toch zal het deze zomer weer een topspeler moeten verkopen. Dat is de duidelijke boodschap van de aandeelhouders die de schuldenberg van 116,7 miljoen euro moeten afbouwen. Al snel kijkt iedereen dan naar Albert Sambi Lokonga (21), de sierlijke middenvelder. Wat is het plan? Jürgen Geril en Sven Claes



De omgeving van Albert Sambi Lokonga vindt niet dat we een hype moeten creëren. De jongste weken speelt de middenvelder wel op een hoog niveau, maar hij moet nog bevestigen. Vergeet niet dat de belofte-international begin dit seizoen nog eens drie matchen op de bank belandde wegens te nonchalant.

Toch komt een transfer stilaan in zicht. Het noodlijdende Anderlecht zoekt naar vers geld, terwijl Sambi Lokonga samen met Yari Verschaeren over de hoogste marktwaarde beschikt. Alleen is die laatste geblesseerd en zag hij zijn contract nog niet verlengd. Lokonga is het goudhaantje dat overblijft. Door zijn sierlijke speelstijl stond hij in het verleden al op de radar van clubs als AS Monaco, Sevilla en enkele Italiaanse teams.

Alleen stelt zich de vraag hoeveel Sambi Lokonga echt waard is. Anderlecht mikt ongetwijfeld op een transfersom in de categorie van Jérémy Doku (27 miljoen) of Youri Tielemans (26 miljoen). Toch acht men in de makelaarswereld de kans op een nieuwe recordtransfer klein. Het zijn namelijk coronatijden. Oké, bij de overgang van Doku gold dat ook, maar een explosieve aanvaller is sowieso duurder. En met Tielemans kan men Lokonga moeilijk vergelijken. Toen hij vertrok had Youri met Anderlecht een titel gepakt, Champions League gespeeld en in 185 matchen had de chouchou ook voor 35 goals en 31 assists gezorgd.

Dat is bij Sambi Lokonga toch een ander verhaal. Hij kon nog maar in twee matchen proeven van Europa League-voetbal, in 2018, en hij won nog geen enkele prijs. Ook zijn statistieken – 2 goals en 6 assists in 62 matchen – zijn niet fenomenaal, hoewel hij natuurlijk iets defensiever is ingesteld. Op basis van al die parameters schat de website www.transfermarkt.de Lokonga’s waarde nu op 10 miljoen euro. Dat kan nog wel oplopen, maar kenners verwachten niet dat zijn transferprijs boven de 20 miljoen zal liggen.

Wat wel nog een boost kan geven, is een selectie voor het EK, zoals Vincent Kompany recent suggereerde. Meteen kwam er kritiek dat Vince The Prince de selectie zou sturen, maar zijn opmerking was niet onterecht. Sambi Lokonga was nog nooit Rode Duivel, maar nu Witsel geblesseerd is, verdient hij misschien wel een kans. Het zal ook geen gigantisch verschil maken.

Zo’n speler moet je namelijk ook afwegen op de Europese markt. Bij Ajax heb je bijvoorbeeld Ryan Gravenberch (19) met een gelijkaardig profiel die erg gegeerd zal zijn. Hij toonde zich wel al op het kampioenenbal, is beslissender en zijn marktwaarde staat op 22 miljoen. Bij Toulouse loopt dan weer Gladbach-huurling Kouadio Koné (19), die zich in 2020 eveneens in de kijker speelde. Marktwaarde 5 miljoen. Qua prijs zal Sambi Lokonga sowieso tussen de twee zitten.

Ashimeru als vervanger?

Als Anderlecht dat niet genoeg vindt, kunnen ze Sambi ook nog een jaartje houden. Alleen moeten ze dan wel zijn jaarsalaris, dat dik boven 1 miljoen euro ligt, blijven betalen, terwijl paars-wit liefst snoeit in de loonmassa. Dat is nog een erfenis van Michael Verschueren. De Brusselaars hebben trouwens al een vervanger op het oog. Ze zien in Majeed Ashimeru, die gehuurd wordt van Red Bull Salzburg, een potentiële opvolger. Die wordt nu rustig klaargestoomd na zijn coronabesmetting, maar met een aankoopoptie van 2,5 miljoen euro en een reeds onderhandeld vierjarig contract, is hij dé eerste optie voor de toekomst. Bovendien zal Ashimeru’s jaarloon marktconform onder de 700.000 euro liggen. Het snuffelen aan Albert Sambi Lokonga kan dus beginnen.