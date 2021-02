Het onwaarschijnlijke levensverhaal van de spits met de mooiste naam in eerste klasse

Fashion is in de mode. Fashion Sakala Junior (23) scoorde bij KV Oostende al dertien goals en is gegeerd door topclubs als Antwerp. Straf voor een kerel die in Zambia opgroeide in grote armoede en met zijn achttien honden in de jungle moest jagen om te overleven. Zijn verhaal leest echt als een roman. “Als ik hier op ons oefencomplex een konijn zie lopen, denk ik nog steeds: Hè, daar loopt eten.”