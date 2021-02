Thomas Buffel: “Die lange autoritten naar Brugge heb ik nodig”

Het is bijna twee jaar geleden dat Thomas Buffel (39) zijn voetbalschoenen aan de haak hing, maar een zwart gat heeft hij nooit gezien. Baas van FaBULLous, T2 bij de Belgische beloften, nu ook bij Cercle Brugge, thuis nog een vierkoppige kroost… We waren blij dat Buffel nog een uurtje tijd voor ons had. “Het is heel druk, maar ik vind het prettig zo.”