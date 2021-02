Laurens De Bock zet carrière weer op de rails bij Essevee: “Meer bezig met mijn toekomst als voetballer dan met mijn bankrekening”

Ontploft bij Lokeren, prijzen gepakt bij Club Brugge en na een tegenvallend avontuur in Engeland bij Zulte Waregem beland. Laurens De Bock (28) wilde zijn carrière aan de Gaverbeek een nieuwe impuls geven en doet dat met verve. Hij is er ondertussen een van de sterkhouders en hoopt dat volgend jaar ook nog te zijn. “Het is nog te vroeg om over volgend seizoen te spreken, maar het liefst zou ik hier blijven.”