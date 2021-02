Jordi Vanlerberghe (24) mikt met KV Mechelen voluit op de top acht (en zelfs hoger): “Als ploeg moeten wij niet onderdoen voor Antwerp”

Het ticket voor de kwartfinale in de beker is binnen. Volgende punt op de weekagenda van KV Mechelen: een plaats veroveren in de top acht in het klassement. Beerschot moet zondag opnieuw het kind van de rekening worden. “Met deze ploeg moeten we altijd tot het einde meestrijden voor die top acht”, vindt Jordi Vanlerberghe.