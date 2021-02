Verschillende medewerkers van politiezone Zennevallei mogelijk besmet met coronavirus, korps gaat in quarantaine

Halle / Beersel / Sint-Pieters-Leeuw - Het heeft er alle schijn van dat verschillende medewerkers van politiezone Zennevallei besmet geraakt zijn met een nieuwe variant van het coronavirus. De politiezone sluit daarom per direct alle politieposten. Dringende noodhulp blijft wel gegarandeerd.

De afgelopen dagen kreeg de politiezone Zennevallei te maken met uitval van verschillende medewerkers. De zone nam het zekere voor het onzekere en besloot daarom om alle medewerkers van de politiezone preventief te testen. Alles wijst nu op een uitbraak van een mogelijke nieuwe variant van het coronavirus. Hoeveel medewerkers er besmet raakten, deelde de politiezone nog niet mee.

“Na afweging van risico’s en overleg met verschillende lokale en regionale overheden, in het bijzonder het Agentschap Zorg en Gezondheid, werd beslist om extra maatregelen te treffen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en de dienstverlening op een andere wijze te organiseren. De politieposten worden evenwel gesloten en we focussen op het hoogst noodzakelijke. Uiteraard is en blijft onze opdracht om mensen in nood te helpen. De aandacht gaat dan ook uit naar de dringende noodoproepen. Iedereen zal steeds geholpen worden. Mensen in nood kunnen nog steeds contact opnemen met het noodnummer 101”, laat de lokale politie weten in een persbericht.

Bijstand van andere korpsen

Momenteel wordt alles in het werk gesteld om de nodige bijstand van omliggende zones en de federale politie te organiseren. De situatie in de zone wordt in ieder geval nauwgezet gemonitord door de eerstelijnszone, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de lokale besturen.

“Met deze vrij drastische maatregelen hopen we de verspreiding van het virus verder te beperken en medewerkers en burgers te beschermen. Daarnaast willen we nog eens de geldende maatregelen tegen het coronavirus in herinnering brengen en vragen om deze strikt en nauwkeurig te blijven opvolgen, in het bijzonder handhygiëne, afstand houden, dragen van het mondmasker waar nodig en ten alle tijden zorgen voor een goede verluchting. Deze maatregelen bieden nog steeds de beste bescherming tegen het virus, ongeacht de variant.”