Hogere premie voor thuiswerk: tot 144 euro voordeel per maand

De federale regering verhoogt de vergoeding voor werknemers en ambtenaren die thuiswerken. Die gaat van 129,48 euro naar 144,37 euro per maand. Het is aan de werkgevers om te beslissen of ze die uitkeren. De uitbetaling is fiscaal helemaal vrijgesteld. Ze geldt voor werknemers drie maanden, voor ambtenaren – die van 20 euro naar 40 euro gaan – geldt de verlenging acht maanden.

Op die manier wil de regering het verplichte thuiswerken ondersteunen. Veel mensen moeten door de verplichting namelijk meer betalen voor verwarming en andere kosten.

Het is maar één van de nieuwe maatregelen die de federale regering afkondigde. Daarnaast kwam ze op de proppen met een hele resem fiscale maatregelen om bedrijven en personen te ondersteunen in de coronacrisis.

“De regering heeft zich altijd als doel gesteld om de gezonde bedrijven te redden, de middenklasse te vrijwaren en de meest kwetsbaren boven water te houden”, zegt premier Alexander De Croo (Open VLD). Dus komt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) met een hele resem fiscale ingrepen, van een belastingvermindering voor investeringen in kmo’s tot vrijstellingen van allerhande bijdragen. Wie een pand verhuurt aan een horecazaak en er de komende maanden voor kiest die huur deels of tijdelijk kwijt te schelden, zal dat voor 30 procent kunnen inbrengen in zijn belastingen.

Technische werkloosheid

De laagste inkomens die meer dan 52 dagen op technische werkloosheid zijn gezet sinds de start van de crisis in een sector als de horeca, zullen een eenmalige premie van maximaal 780 euro bruto krijgen. De regering trekt ook 30 miljoen euro uit voor de OCMW’s om jongeren en beursstudenten te ondersteunen die hun studentenjobs door de neus geboord zagen.

En ook de geldende maatregelen – denk maar aan technische werkloosheid of het dubbel overbruggingsrecht voor zelfstandigen – verlengt de regering tot juni. “Hopelijk is het minder lang nodig”, geeft de premier mee. Zijn regering trekt er alvast twee miljard euro voor uit.