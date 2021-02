Advocaten Trump na ongeveer drie uur klaar met pleidooi

De advocaten van Donald Trump hebben ongeveer drie uur lang de tijd genomen om de voormalige president te verdedigen in het impeachmentproces.

De advocaten spraken uiteindelijk ongeveer drie uur, het pleidooi begon om 18 uur Belgische tijd en was rond 21.20 uur afgelopen. Ze verklaarden onder meer dat er niets mis was met Trumps toespraak net voor de bestorming van het Capitool en stelden dat de Democraten hun bewijzen tegen Trump hebben vervalst. Het hele proces dient volgens hen alleen maar om een politieke tegenstanders te elimineren.

Na de pleidooien stelden de senatoren nog vragen aan de verdediging. De Democraten vroegen onder meer of Trumps ongefundeerde beweringen over verkiezingsfraude diens achterban hebben geradicaliseerd. De Republikeinen vroegen op hun beurt of het “showproces” bedoeld was om Trump in diskrediet te brengen.

Senatoren van beide partijen wilden weten wat Trump op 6 januari deed om te helpen een einde te maken aan het geweld bij het Capitool. “De reden waarom die vraag maar gesteld blijft worden, is omdat het antwoord ‘niets’ is”, zei een Democrate.

Senator Bernie Sanders vroeg bovendien of de advocaten geloven dat er grootschalige fraude is gepleegd tijdens de verkiezingen, zoals Trump beweert. Advocaat Michael Van der Veen antwoordde daarop enkel dat zijn mening daarover “irrelevant” is.

CNN stelt dat de senatoren naar verwachting zaterdag zullen stemmen over een impeachment van Trump, al is dat nog niet zeker. Om Trump af te zetten is een tweederdemeerderheid nodig. Hoewel de Democratische aanklagers wel enkele Republikeinen zouden hebben overtuigd, is het onwaarschijnlijk dat de vereiste zeventien Republikeinen voor een impeachment stemmen.

Volgens CNN zouden de Republikeinen Susan Collins en Lisa Murkowski voor een afzetting stemmen. Zij gaven vrijdag ook aan dat ze geen duidelijk antwoord kregen van Trumps advocaten op de vraag wanneer de ex-president op de hoogte was van de rellen aan het Capitool. Bill Cassidy, die eerder met vijf andere Republikeinen stemde dat het impeachmentproces grondwettelijk is, liet weten dat hij nog niet beslist had hoe hij zou stemmen.

De voormalige president wordt beschuldigd van het aanzetten tot geweld, naar aanleiding van de bestorming van het Capitool op 6 januari.

Het proces wordt zaterdag om 16.00 Belgische tijd hervat.