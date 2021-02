Kappers vandaag weer open: wat moet je weten over je ‘nieuwe’ knipbeurt

Lange uitgroei, gespleten punten of ontplofte coupes: vanaf zaterdag is dat verleden tijd want dan kunnen we weer naar de kapper. Ze zullen zich wel aan strenge veiligheidsmaatregelen moeten houden. Ook blijven de virologen beducht voor de ‘1 miljoen extra contacten’ per week die deze versoepeling met zich brengen.

Velen hebben er lang naar uitgekeken. Vanaf zaterdag kunnen we opnieuw naar de kapper. Al zal dat kappersbezoek er waarschijnlijk anders uitzien dan u gewoon bent. Kappers mogen enkel openen mits inachtneming van strenge veiligheidsmaatregelen. Zo zal er tussen twee behandelingen telkens een wachttijd van 10 minuten ingepland moeten worden. Dat om reiniging en desinfectie van de behandelingsruimte toe te laten.

Kappers mogen ook enkel op afspraak werken. Even binnenlopen voor een knipbeurt kan dus niet meer. Ook mag er niet aan huis geknipt worden. Baardverzorging is nog niet toegestaan.

Klanten zullen ook steeds buiten moeten wachten tot ze aan de beurt komen. En de kapperszaak moet voldoende verlucht worden. Zo kunnen bijvoorbeeld ramen en deuren openblijven. Uiteraard geldt er ook een mondmaskerplicht. Voor de kappers is het verplicht om chirurgische maskers te dragen. Deze hebben altijd een CE-markering, die de kwaliteit van het masker erkent. Ze moeten minstens elke 8 uur en bij intens gebruik elke 4 uur vervangen worden.

“Cruciaal dat we maatregelen naleven”

Steven Van Gucht van Sciensano benadrukt het belang van het naleven van de maatregelen: “Het heropenen van de kappers betekent dat er 1 miljoen extra dichte contacten per week die erbij zullen komen”, zei hij vrijdag. “Het virus circuleert nog steeds, maskers zijn essentieel om te vermijden dat de epidemie opnieuw oplaait. Voldoende ventilatie - ook in koud weer - en ontsmetting blijven daarom noodzakelijk.”

FFP2-maskers zijn overkill, aldus Van Gucht. “Die zijn vooral nuttig in de zorgsector, bij procedures met intense aerosolen. In het dagelijkse leven levert dat minder op. Ze zijn niet comfortabel en te warm, waardoor de verleiding groter is om het niet goed te gebruiken. Om die reden roepen in Duitsland nu experten op om de verplichting daar te herzien.” Deze maatregelen zullen ook gelden voor de andere niet-medische contactberoepen. Zij moeten wel nog wachten tot 1 maart om de deuren te mogen openen.

Voorlopig geen totale stormloop

Van een echte stormloop naar de kappers is voorlopig nog geen sprake, zegt. sectorfederatie Febelhair. Enkel de eerste week of anderhalve week zijn volgeboekt.

Febelhair verwacht nog geen stormloop naar de kappers. Klanten lijken enig voorbehoud te hebben. “De agenda’s van de kappers zijn de eerste week of anderhalve week volgeboekt, maar daarna nog niet”, verklaart Huybrechts. “We moeten afwachten hoe de komende weken en maanden er zullen uitzien.”