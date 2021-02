RB Leipzig neemt Angeliño definitief over

De Spanjaard Angeliño maakt definitief de overstap naar RB Leipzig. Dat heeft de Duitse club vrijdag gemeld. Leipzig huurt de 24-jarige linksachter van Manchester City. Hij ondertekent een contract tot 2025.

City verhuurde Angeliño sinds de winter van vorig jaar aan Leipzig. De Spanjaard maakte indruk bij de Duitse club, die de optie tot aankoop licht.

De linksachter streek in 2013 op zestienjarige leeftijd neer in Manchester. De Spanjaard werd uitgeleend aan achereenvolgens New York City, Girona, Mallorca en NAC Breda. Hij debuteerde tussendoor in januari 2016 in het eerste elftal van de Citizens, maar een doorbraak bleef uit. In de zomer van 2018 nam PSV hem definitief over. In Eindhoven ontbolsterde Angeliño helemaal en Manchester City besloot de linksachter terug te kopen.