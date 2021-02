Aantal gewerkte dagen lag in januari even hoog als een jaar geleden

Het aantal dagen dat er gewerkt werd in ons land, lag in januari even hoog als in januari 2020. Het niveau gewerkte dagen komt zo op het hoogste peil uit sinds de start van de coronapandemie, zo becijferde HR-bedrijf SD Worx. Een voorzichtig positief signaal, klinkt het. “Het ziet ernaar uit dat een meerderheid van de sectoren het normale werkritme hervat heeft.”

De cijfers geven het aantal gewerkte dagen ten opzichte van het totaal te werken dagen (beschikbare tijd) weer. Van de honderd theoretisch te werken dagen zijn er tachtig effectief gewerkt. Het gaat dus niet om het percentage werknemers dat gewerkt heeft.

In sommige sectoren ligt het cijfer hoger. De bank- en verzekeringssector haalt bijvoorbeeld bijna negen op de tien dagen, of 10 procent meer dan een jaar eerder. Ook in de gas- en elektriciteitssector ligt de activiteit hoog.

Maar het werkritme is dus niet in alle sectoren hernomen, denk pakweg aan de kappers of de horeca. In de gesloten kappers- en welnesssector is er maar sprake van 6 procent gewerkte dagen, een daling met 76 procent. De sector is gesloten, de 6 procent heeft betrekking op de onlineverkoop van producten en het onderhoud van salons, verduidelijkt SD Worx. In de horeca staat het peil op 32,2 procent van de gewerkte dagen (daling met 76 pct). Vele zaken organiseren nu een afhaaldienst en de hotels zijn niet verplicht gesloten.

Het HR-bedrijf wijst er tot slot ook op dat de tijdelijke werkloosheid nog steeds 3,79 procent bedraagt, een lichte stijging tegenover de voorgaande maand.

De cijfers zijn berekend op basis van de loongegevens van 70.000 werkgevers en bijna een miljoen werknemers in de Belgische privésector.