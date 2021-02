L’Equipe rangschikt vijf Belgen bij beste jonge voetballers ter wereld: Verschaeren hoger dan De Ketelaere

De Franse sportkrant L’Equipe heeft vijf Belgen opgenomen in haar lijst van de vijftig beste spelers ter wereld, die geboren werden na 1 januari 2001. Yari Verschaeren (Anderlecht) is enigszins verrassend de hoogst gerangschikte landgenoot op de zevende plaats.

De spelverdeler van Anderlecht ligt sinds half december in de lappenmand met een enkelblessure, maar presteerde ook voordien wisselvallig bij paars-wit. In twaalf competitiewedstrijden kwam hij niet verder dan twee goals en twee assists. In het begin van het seizoen moest hij zelfs tevreden zijn met een invallersrol. Verschaeren is ook zesvoudig Rode Duivel en hoopt nog op een EK-selectie.

Verderop in de ranking van L’Equipe staan ook Charles De Ketelaere (Club Brugge), op de 21e plaats, Jérémy Doku (Rennes), op de 22e plaats, Aster Vranckx (KV Mechelen), op de 40e plaats, en Nicolas Raskin (Standard), op de 44e plaats.

Bovenaan de ranglijst staat Ansu Fati, het toptalent van FC Barcelona, op de eerste plaats, voor Eduardo Camavinga (Rennes) en Ryan Gravenberch (Ajax). Pedri (Barcelona) en Giovanni Reyna (Dortmund) vervolledigen de top 5.