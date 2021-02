Rusland en China gebruiken coronacrisis om desinformatie de wereld in te sturen

Foto: VIA REUTERS

De coronacrisis wordt gekenmerkt door intensieve campagnes met misleidende informatie vanuit Rusland en China. Dat schrijft La Libre zaterdag op basis van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV), de militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst.

Volgens majoor Nathalie Ketelslegers, specialist in desinformatie bij de ADIV, zijn de boodschappen vanuit Rusland vooral gericht op verdeling. “Ze zijn altijd tegen iets: anti-EU, anti-NAVO, tegen de traditionele media”, aldus Ketelslegers. “Die boodschappen zijn fors toegenomen tijdens de crisis.”

La Libre geeft het voorbeeld van het personeel van een Brussels ziekenhuis dat in mei vorig jaar met de rug naar toenmalig eerste minister Sophie Wilmès (MR) ging staan. Ze uitten daarmee hun ongenoegen over de werkomstandigheden. Maar vanuit Rusland werd het beeld voorgesteld als het bewijs dat de regering haar geloofwaardigheid bij de hele bevolking verloren was.

Vanaf september verschoof de aandacht van de Russische desinformatie naar de vaccinatie. Aan de ene kant werd er twijfel gezaaid over de kwaliteit van de westerse vaccins, aan de andere kant werd het eigen vaccin - Spoetnik V - in de verf gezet. Vanuit China kwamen er gelijkaardige boodschappen.

China mikt met zijn desinformatiecampagnes vooral op het benutten van “zijn intellectuele en economische potentieel”, aldus majoor Ketelslegers. “Het wil zijn superioriteit in alle domeinen opleggen.” Volgens de majoor heeft China de coronacrisis gebruikt om zijn blazoen op te poetsen na de initiële negatieve berichten omdat het virus zich vanuit China zou hebben verspreid. “Het is hen ook gelukt. Ze zijn erin geslaagd de discussies over de oorsprong van het virus te verschuiven naar de hulp die China biedt.”

Ketelslegers bevestigt ook dat er tijdens de verkiezingen van mei 2019 pogingen tot inmenging waren, maar die zouden slechts een beperkte impact hebben gehad.