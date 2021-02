Bart ‘André Hazes’ Tommelein is van zijn weelderige krullen af: “Stomverbaasd dat mijn kapsel zoveel aandacht kreeg”

Oostende / Oudenburg - De veelbesproken krullenbol van Bart Tommelein is verleden tijd. Zaterdagmorgen was de burgemeester van Oostende er als de kippen bij om als eerste de schaar in zijn ondertussen wereldbekende coronacoupe te laten te zetten. “Ik werd het liefst vergeleken met André Hazes.”

Tommelein had kapster Murielle Maes van Hairservice Murielle in Oudenburg naar eigen zeggen weken geleden al verwittigd dat hij als eerste de schaar in zijn veelbesproken coronacoupe wou laten zetten eens de kappers terug de deuren mochten openen. Murielle voegde de daad bij het woord en plande de Oostendse burgemeester als eerste in.

Iets voor 9 uur stapte Tommelein zaterdag het kapsalon van Murielle binnen met een glimlach tot achter zijn oren, al was daar achter zijn mondmasker niet veel van te merken. “Eindelijk gaan mijn pluimen eraf’”, klonk het, net zoals dat bij veel anderen ook het geval zal geweest zijn. Zelfverzekerd neemt de burgemeester plaats in de kappersstoel. “100 procent zeker”, antwoordt Tommelein als we hem vragen of hij er zeker van is dat Murielle zijn krullen mag knippen.

René Froger of André Hazes

Bart Tommelein was de laatste maanden met zijn krullenbol niet uit de media weg te slaan. Ook op sociale media ging de coupe van de Oostendse burgemeester een eigen leven leiden. “Ik ben eigenlijk stomverbaasd dat er de laatste maanden zoveel aandacht naar mijn kapsel is gegaan”, vervolgt Tommelein. “Het begon toen de parlementsvoorzitter, mevrouw Homans, een opmerking maakte in het parlement over mijn coupe. Ze vergeleek het met dat van René Froger en André Hazes.”

Bart Tommelein genoot zichtbaar van zijn kapbeurt na maanden. Foto: Jeffrey Roos

Op sociale media en in verschillende kranten en magazines was Bart Tommeleins kapsel een veelbesproken item geworden. “Men vergeleek mij met voetballers Diego Maradonna, Marouane Fellaini en Axel Witsel, maar ook met verschillende dieren zoals poedels, lama’s en alpaca’s. Zelf kon ik daar wel mee lachen. Het was dan ook ongezien. Normaal kom ik netjes gekapt met wat gel in mijn haar voor de dag”, aldus Tommelein.

Als we Tommelein vragen met wie hij het liefst vergeleken wordt, dan ligt het antwoord voor de hand. “Met André Hazes natuurlijk. Het is een eer om met die man vergeleken te worden.”

“Of ik er niet aan gedacht heb om mijn vrouw de schaar te laten zetten in mijn coupe? Ik laat dat liever aan de professionelen over (lacht). De laatste twee weken kreeg ik heel wat berichten van mensen die liever mijn haar op deze manier, mits wat kleine aanpassingen, zien. Maar uiteindelijk heb ik toch beslist om Murielle mijn weelderige haardos toch kort te laten knippen. Trouwens: Murielle is niet mijn enige kapper. Ik wissel geregeld af. Ik zag Murielle toevallig enkele weken geleden en had haar beloofd om, na lange tijd, nog eens bij haar te komen. En zo geschiedde.”

Krullen worden kunst

“Blij dat ik eindelijk terug aan de slag kan”, vertelt Murielle, terwijl ze de schaar in Tommeleins krullen zet. “Ik heb het kappen hard gemist. Vooral het sociaal contact met de klanten is iets waar we hard naar hebben uitgekeken.”

Tommelein weegt op slag een kilogram lichter. Foto: Jeffrey Roos



De geknipte krullen van Bart Tommelein zijn ondertussen felbegeerd. “Er is een dame die les volgt in de Kunstacademie aan Zee, die mij een bericht gestuurd heeft met de vraag of ze mijn krullen mag hebben”, geeft Tommelein nog mee. “Ze zal het gebruiken om een portret te tekenen met echt haar, mijn haar dus. Ik heb toegestemd.”

Bart Tommelein stapte na afloop van zijn kappersbeurt buiten met een fris geknipte coupe. “Koud aan mijn oren, dat wel”, grapt Bart. “Maar blij dat mijn krullen er eindelijk af zijn.”